Билялетдинов о приговоре Промесу: «Надо игнорировать, пусть спокойно живет в России. Как он мог создать такую «наркопирамиду»?»

Прокуратура Амстердама объявила в международный розыск полузащитника «Спартака» Промеса. Ранее суд в Амстердаме заочно приговорил игрока к 6 годам тюремного заключения за контрабанду наркотиков и к 1,5 годам за нападение с ножом на двоюродного брата.
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