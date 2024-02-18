Билялетдинов о приговоре Промесу: «Надо игнорировать, пусть спокойно живет в России. Как он мог создать такую «наркопирамиду»?»

Прокуратура Амстердама объявила в международный розыск полузащитника «Спартака» Промеса. Ранее суд в Амстердаме заочно приговорил игрока к 6 годам тюремного заключения за контрабанду наркотиков и к 1,5 годам за нападение с ножом на двоюродного брата.