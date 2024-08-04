Публикация телеканала CNN информации о том, что многие российские спортсмены были не допущены к участию под нейтральным флагом в Олимпийских играх в Париже из-за доносов киевского режима, не открыла ничего нового, поскольку ранее в этом сознавался Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.
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