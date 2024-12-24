Удар из Катара: страна Залива пригрозила остановить поток газа в ЕС

Катар пригрозил прекратить поставки сжиженного природного газа в ЕС. Причина — новая ESG-директива Евросоюза, которая требует наказывать компании, не соответствующие установленным критериям в отношении выбросов углерода.
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