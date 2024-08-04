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Выборы 2024: жеребьёвка с зарегистрированными кандидатами на выборах депутатов Думы города Салехарда восьмого созыва

Выборы 2024: жеребьёвка с зарегистрированными кандидатами на выборах депутатов Думы города Салехарда восьмого созыва

В понедельник, 5 августа, муниципальные СМИ Салехарда, заявившие о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь на платной и бесплатной основах для проведения предвыборной агитации, проведут жеребьёвку с зарегистрированными кандидатами на выборах депутатов Думы города Салехарда восьмого созыва.

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