Аэропорт в Донецке будет: Пушилин сообщил сроки начала разминирования

Дмитрий Гурин

Ну коль стали Республикой то и аэродром нужен обязательно, как сейчас работают в: Грозном, в Магасе (ст. Слепцовская), Владикавказ (г.Беслан), МинВоды и Нальчик. Так что думаю не только Донецкий надо будет восстанавливать но и Мариупольский и Луганский делать заново с одновременным восстановлением летной школы "ЛВВАУШ"