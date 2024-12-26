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Аэропорт в Донецке будет: Пушилин сообщил сроки начала разминирования

Аэропорт в Донецке будет: Пушилин сообщил сроки начала разминирования

Аэропорт в Донецке будет, но предстоит много работы. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, когда начнут разминировать территорию.

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Комментарии
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Амара Карпова
Очень красивый был аэропорт🥲летели мы из-за границы через него!!!
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18 час.
Дмитрий Гурин
Ну коль стали Республикой то и аэродром нужен обязательно, как сейчас работают в: Грозном, в Магасе (ст. Слепцовская), Владикавказ (г.Беслан), МинВоды и Нальчик. Так что думаю не только Донецкий надо будет восстанавливать но и Мариупольский и Луганский делать заново с одновременным восстановлением летной школы  &quot;ЛВВАУШ&quot;
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17 час.

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