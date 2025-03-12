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Царьград

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Амурский тигр напал на лесничего в Приморском крае

Амурский тигр напал на лесничего в Приморском крае

Дикая кошка охотилась на людей в 40 километрах от ближайшего жильяАмурский тигр напал 11 марта на лесничего в В Красноармейском районе Приморского края.

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