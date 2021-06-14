Свежие комментарии

  • Alex Bambroff
    https://prc.today/pekin-stolicza-velikoj-strany/ https://prc.today/pekin-stolicza-velikoj-strany/ https://prc.today/p...Пандемический спр...
  • Alex Bambroff
    https://prc.today/pekin-stolicza-velikoj-strany/ https://prc.today/pekin-stolicza-velikoj-strany/ https://prc.today/p...Geely официально ...
  • Alex Bambroff
    Столица Китая - Пекин Пекин — столица великой страны Пекин - главный город Китая Новости о Пекине первая частьКак крупнейший по...

Новости китайской компании Huawei

Деятельность китайской компании Huawei привлекает всеобщее внимание – Портал PRC.TODAY. Huawei открывает крупнейший центр кибербезопасности и прозрачности в Китае Huawei Technologies Co Ltd открыла свой крупнейший центр кибербезопасности и прозрачности в южно-китайском городе Дунгуань, поскольку китайский гигант телекоммуникационного оборудования стремится завоевать большее доверие перед лицом санкций со стороны США и других стран по соображениям национальной … Сообщение Новости китайской компании Huawei появились сначала на Новостной портал PRC.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх