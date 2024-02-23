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Украинцы начали в знак протеста завозить к границе Польши сгоревшую технику из зоны СВО

Украинцы начали в знак протеста завозить к границе Польши сгоревшую технику из зоны СВО

Сгоревшую сельхозтехнику украинцы подвозят из-за массовых протестов фермеров.В знак протеста польским фермерам, которые требуют остановить поставку дешёвого украинского зерна, к заблокированной границе Польши массово свозят сельхозтехнику.

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Комментарии
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Ю
Юрий Зубрин
Как эти эскапады чинуш пронатовских надоели народам всех стран....
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18 час.
Meerflieger
Какой, нахрен, протест? На металлолом сдать хотят. В гейропе цены выше и платят евриками. 🤔😃
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16 час.

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