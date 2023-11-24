Эксперт: Явка избирателей на местных выборах в Молдове самая низкая за последние годы

Явка избирателей на всеобщих местных выборах 5 ноября была самой низкой после выборов 2007 года, сообщил эксперт IDIS Viitorul Вячеслав Ионицэ на публичных дебатах, организованных IPN "Качество политического класса и профиль избирателя на местном уровне».
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