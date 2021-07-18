Букер вколотил сверху с фолом Янниса, но мяч не был засчитан

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Лидер «Финикса» Девин Букер в первой четверти 5-го матча финальной серии плей-офф против «Милуоки» (2-2) убежал в быстрый отрыв и вколотил сверху двумя руками, несмотря на отчаянный фол догнавшего его Янниса Адетокумбо.