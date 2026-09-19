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Царьград

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Трамп заявил, что его сын вернёт деньги Умару Кремлёву за праздник после свадьбы

Трамп заявил, что его сын вернёт деньги Умару Кремлёву за праздник после свадьбы

Дональд Трамп-младший и Беттина Андерсон поженились в мае 2026 года. Их трёхдневные торжества прошли на частных островах на Багамах.

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