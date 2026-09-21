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В Москве пройдёт первый межрегиональный командный старт «Скорость жизни»

В Москве пройдёт первый межрегиональный командный старт «Скорость жизни»

В Москве пройдёт первый межрегиональный командный старт «Скорость жизни» Спортпресса25 сентября в Москве на одной трассе встретятся люди с инвалидностью опорно-двигательного аппарата и ветераны СВО из разных регионов России.

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