В Москве пройдёт первый межрегиональный командный старт «Скорость жизни» Спортпресса25 сентября в Москве на одной трассе встретятся люди с инвалидностью опорно-двигательного аппарата и ветераны СВО из разных регионов России.
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