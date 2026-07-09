Вас могут не пустить в Россию из-за двух штрафов? Юрист Дмитрий Фомов отвечает

Действительно ли два неоплаченных штрафа могут перечеркнуть все планы на жизнь в России? Почему запрет от Федеральной службы безопасности почти всегда означает конец надежды на возвращение? Какие медицинские диагнозы заставят Роспотребнадзор закрыть границу без права обжалования? Юрист Дмитрий Фомов ответил на вопросы российских соотечественников в ЕС.
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