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Вас могут не пустить в Россию из-за двух штрафов? Юрист Дмитрий Фомов отвечает

Вас могут не пустить в Россию из-за двух штрафов? Юрист Дмитрий Фомов отвечает

Дей­стви­тель­но ли два неопла­чен­ных штра­фа могут пере­черк­нуть все пла­ны на жизнь в Рос­сии? Поче­му запрет от Феде­раль­ной служ­бы без­опас­но­сти почти все­гда озна­ча­ет конец надеж­ды на воз­вра­ще­ние? Какие меди­цин­ские диа­гно­зы заста­вят Роспо­треб­над­зор закрыть гра­ни­цу без пра­ва обжа­ло­ва­ния? Юрист Дмит­рий Фомов отве­тил на вопро­сы рос­сий­ских сооте­че­ствен­ни­ков в ЕС.

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