В конгрессе США призвали Израиль отпустить незаконно задержанных палестинцев

Конгрессвумен-демократ Рашида Тлаиб призвала Израиль отпустить всех задержанных палестинцев, которые содержатся без предъявления обвинений в тюрьмах еврейского государства в рамках сделки с ХАМАС по перемирию и освобождению пленных.
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