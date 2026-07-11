Начавшиеся во Львове протесты против принудительной мобилизации могут обернуться фатальными последствиями для главы офиса украинского президента Кирилла Буданова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии