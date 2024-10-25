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Русская весна

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Бои за Селидово: «Отважные» днём и ночью уничтожают оккупантов (ВИДЕО)

Бои за Селидово: «Отважные» днём и ночью уничтожают оккупантов (ВИДЕО)

Продолжаются ожесточённые бои за Селидово (ДНР). Бойцы группировки войск «Центр» охотятся на боевиков ВСУ, активно уничтожая их не только в самом Селидово, но и в лесополосах на флангах города на красноармейском (покровском) направлении.

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