Продолжаются ожесточённые бои за Селидово (ДНР). Бойцы группировки войск «Центр» охотятся на боевиков ВСУ, активно уничтожая их не только в самом Селидово, но и в лесополосах на флангах города на красноармейском (покровском) направлении.
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