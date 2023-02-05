6 февраля: какой сегодня праздник, этот день в истории России и Тульской области

6 февраля – 37 день года, до Нового года осталось 328 дней. Всю информацию о праздниках, которые отмечают сегодня, и о том, что значимого происходило 6 февраля в разные года в России и в Тульской области, читайте в тексте Тульской службы новостей.
6 февраля – 37 день года, до Нового года осталось 328 дней. Всю информацию о праздниках, которые отмечают сегодня, и о том, что значимого происходило 6 февраля в разные года в России и в Тульской области, читайте в тексте Тульской службы новостей.
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