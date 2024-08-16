Акунина* оштрафовали на 30 тысяч за нарушение закона об иноагентах

ИТАР-ТАСС/Николай Галкин Писателя Григория Чхартишвили, известного под псевдонимом Борис Акунин*, оштрафовали за нарушение закона об иностранных агентах, сообщили в Telegram-канале судов общей юрисдикции города Москвы.
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