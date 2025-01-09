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«‎Специфического лечения не существует»: опасный вирус из Китая может распространиться в России

«‎Специфического лечения не существует»: опасный вирус из Китая может распространиться в России

Специалисты рассказали об опасности нового вируса, распространяющегося в Китае, – метапневмовируса. По словам ученых, специфического лечения инфекционных заболеваний такого типа не существует, и людям следует соблюдать перечень рекомендаций, чтобы снизить риск заражения, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

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