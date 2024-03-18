«Отстояли свое право». Михаил Развожаев поздравил севастопольцев с возвращением домой, в Россию

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поздравил с возвращением города-героя домой, в Россию: «Дорогие севастопольцы! 10 лет назад Севастополь вернулся домой! Это произошло благодаря невероятной смелости людей здесь, на полуострове, и решению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина.