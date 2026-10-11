Русская весна
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Русская весна

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Трамп снова поблагодарил Путина за поставки дешёвой нефти (ВИДЕО)

Трамп снова поблагодарил Путина за поставки дешёвой нефти (ВИДЕО)

Президент США рассказал о разговоре с российским лидером, в ходе которого тот выразил заинтересованность в урегулировании украинского конфликта.

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