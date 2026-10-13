Усольцевы могли свернуть не туда: в тайге нашли неприметную тропу к пещере

Прошел год с момента исчезновения Сергея, Ирины и их пятилетней дочери в тайге Красноярского края. Масштабные поиски не помогли установить, что произошло с семьей.
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