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Кнайсль рассказала, что необходимо сделать перед рукопожатием Путина и Трампа

Кнайсль рассказала, что необходимо сделать перед рукопожатием Путина и Трампа

Контакты России и США должны начаться задолго до рукопожатия президентов Владимира Путина и Дональда Трампа — перед этим следует провести большую работу по восстановлению доверия, считает бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.

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