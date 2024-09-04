МО РФ показало кадры уничтожения РСЗО HIMARS и MLRS в Сумской области

Минобороны РФ показало кадры уничтожения военных ВСУ и позиций РСЗО HIMARS и MLRS в Сумской области.Сообщалось, что ВС РФ уничтожили ракетным ударом до 20 украинских боевиков, ПУ РСЗО MLRS, ПУ РСЗО HIMARS и два автомобиля сопровождения.