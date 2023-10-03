Крупные онлайн-площадки опубликовали свои рекомендательные алгоритмы

Компании VK, «Яндекс», Ozon, Wildberries, «Сбермаркет», «М.видео-Эльдорадо», ivi, Start разместили на своих ресурсах правила использования рекомендательных алгоритмов, а также так называемых «колдунщиков», пишут «Ведомости».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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