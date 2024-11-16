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Закон, порядок, государство

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Боевая работа расчёта буксируемой артиллерийской установки «Мста-Б» Южной группировки войск на Кураховском направлении

Боевая работа расчёта буксируемой артиллерийской установки «Мста-Б» Южной группировки войск на Кураховском направлении

Артиллеристы нанесли точные удары по опорному пункту ВСУ в лесополосе в результате чего уничтожили самоходную артиллерийскую установку и пикап.

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