Трамп отверг обвинения в раскрытии ядерных секретов США

Бывший президент США Дональд Трамп в пятницу опроверг сообщения американских СМИ о том, что он поделился секретами американских атомных подводных лодок с австралийским бизнесменом на встрече в его особняке во Флориде вскоре после ухода с поста главы Белого дома, сообщает AFP.