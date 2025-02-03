ABC: предоставление Маску доступа к казначейской системе вызвало споры в минфине

Предоставление ведомству по повышению эффективности правительства США (DOGE) доступа к федеральной платежной системе, через которую идут все бюджетные платежи страны, "вызвало раскол" внутри министерства финансов.
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