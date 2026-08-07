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Тоуни предъявили обвинение в нападении за драку в баре Лондона. Он боднул головой болельщика из-за селфи

Нападающему сборной Англии и «Аль-Ахли» Айвену Тоуни предъявлено обвинение в нападении с причинением телесных повреждений, сообщает BBC.

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