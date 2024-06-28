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Трамп заявил, что остановит конфликт на Украине с Путиным и Зеленским до выборов

Дональд Трамп, бывший президент Соединенных Штатов Америки, в рамках дебатов с действующим главой американского Белого дома Джозефом Байденом заявил, что еще до своей победы на президентских выборах "остановит войну на Украине" с президентами России и украинским Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

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