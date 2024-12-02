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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Крис Пол исполнил ключевой 3-очковый в концовке матча против «Кингз»

39-летний Крис Пол за 20,5 секунды до сирены отправил мяч в корзину из-за дуги – 124:119. «Сперс» победили 127:125.

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