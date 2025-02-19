Спектакль для России: В Европе изображают бунт, а поляки уже готовы убивать на СВО Юлия СоколоваИздание Financial Times недавно опубликовало данные о серьёзном конфликте, вспыхнувшем среди лидеров европейских государств во время экстренной встречи президента Франции Эммануэля Макрона в Париже.
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