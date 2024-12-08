Отжимается по 1,5 тысячи раз и спит три часа в сутки. Евлоев вообще человек?

Непобежденный феномен из UFC. Мовсар Евлоев – один из самых физически крепких бойцов UFC. Евлоев дерется в полулегком весе (до 66 кг), но впечатляет выносливостью и рельефными мышцами, которым позавидуют тяжи.
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