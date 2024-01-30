DC: телефонный разговор между Мбаппе и Пересом завершился на позитивной ноте

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе близок к переходу в мадридский «Реал». По информации Defensa Central, в начале января между игроком и президентом мадридского клуба Флорентино Пересом состоялся телефонный разговор.
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