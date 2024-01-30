RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 238 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

DC: телефонный разговор между Мбаппе и Пересом завершился на позитивной ноте

DC: телефонный разговор между Мбаппе и Пересом завершился на позитивной ноте

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе близок к переходу в мадридский «Реал». По информации Defensa Central, в начале января между игроком и президентом мадридского клуба Флорентино Пересом состоялся телефонный разговор.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх