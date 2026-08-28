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Песков заявил, что новых контактов у Путина и Трампа не было

Песков заявил, что новых контактов у Путина и Трампа не было

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков после слов главы Белого дома Дональда Трампа о «хорошем разговоре» с главой российского государства Владимиром Путиным заявил Life, что новых контактов между лидерами не было.

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