Песков заявил, что новых контактов у Путина и Трампа не было

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков после слов главы Белого дома Дональда Трампа о «хорошем разговоре» с главой российского государства Владимиром Путиным заявил Life, что новых контактов между лидерами не было.
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