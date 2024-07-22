Элита сознательно провоцирует бунт мигрантов: Заявление активистки

САША ЛЕПАЕВ

я уже писал завезли троянского коня в страну. так что если будет бунт сразу убивать и не щадить. и элиту также. они стране не нужны.ребята на фронте а здесь разводят бардак.скоро нужно будет войска отзывать. в стране порядок наводить.