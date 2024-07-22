Если вы думаете, что риск бунта мигрантов - исключительно внутренняя проблема России, то придётся пересмотреть свои взгляды.
Элита сознательно провоцирует бунт мигрантов: Заявление активистки
Комментарии
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САША ЛЕПАЕВ
я уже писал завезли троянского коня в страну. так что если будет бунт сразу убивать и не щадить. и элиту также. они стране не нужны.ребята на фронте а здесь разводят бардак.скоро нужно будет войска отзывать. в стране порядок наводить.
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2 час.
САША ЛЕПАЕВ
он давал защищать народ но чего то не видно его защиты. может как и с красными линиями.говорит одно делает другое.
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2 час.
НП
Наталья Павлова
По словам Бастрыкина 13% мигрантов заняты на стройках, остальные – в такси, доставке и на рынках.
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24 мин.
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