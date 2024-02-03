Микрореволюция: производство чипов может стать дешевле в 10 раз

Японский производитель электроники компания Canon заявила о том, что готова предложить рынку новое оборудование для изготовления полупроводников, потеснив почти стопроцентную монополию нидерландской ASML на этом крайне технологичном и узкоспециализированном рынке.
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