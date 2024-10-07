В России начали готовиться к ставке 22 процента до конца года

Совкомбанк повысил прогноз по ключевой ставке на конец 2024 года до 22 процентов Ключевая ставка Банка России на конец 2024 года составит 22 процента, то есть за оставшиеся менее чем три месяца она вырастет на три процентных пункта.
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