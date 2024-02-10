Американский предприниматель Илон Маск в соцсети Х осудил заявление президента США Джо Байдена ❗️Американский предприниматель Илон Маск в соцсети Х осудил заявление президента США Джо Байдена о том, что неготовность конгресса поддержать Украину будет сродни преступной халатности.