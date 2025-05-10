Атака украинских дронов в канун Дня Победы дала ошеломляющий результат

Галина Чужая

Это невозможно. Потому, что остаются дети, которые с младенчества впитывали то что говорили и рассказывали, а главное КАК!!, о своих взглядах их отцы и матери, деды. Ведь именно в таких семьях особенно вплотную занимаются мозгами своих детей...в отличие от нас.