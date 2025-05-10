КИРИЛЛ СТРЕЛЬНИКОВ Вчера Россия начала перемирие, объявленное Владимиром Путиным на дни празднования 80-летия Победы: оно продлится до ноля часов с 10 на 11 мая.
Атака украинских дронов в канун Дня Победы дала ошеломляющий результат
Комментарии
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Галина Чужая
Это невозможно. Потому, что остаются дети, которые с младенчества впитывали то что говорили и рассказывали, а главное КАК!!, о своих взглядах их отцы и матери, деды. Ведь именно в таких семьях особенно вплотную занимаются мозгами своих детей...в отличие от нас.
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3 час.
Татьянка Яцук
Фашистские гены проросли в разных ливерных колбасах и то ли аннах, то ли ленах....
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1 час.
ВС
Вадим Скоробогатов
. А то, что их отец был сам убийцей никого из этих детей не волнует....Неее...ну этож их папа...А папе можно убивать и резать...Ведь он для дитяти старался...Пограбить.
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39 мин.
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