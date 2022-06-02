Джонни Депп выиграл дело против экс-супруги Эмбер Хёрд

Хёрд должна выплатить компенсацию в размере $15 млн.фото: wikipedia.org/Harald Krichel--> В США завершился судебный процесс между голливудскими актёрами Джонни Деппом и Эмбер Хёрд, присяжные встали на сторону звезды «Пиратов Карибского моря».