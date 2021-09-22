ЗВЕЗДНЫЙ БУЛЬВАР

64 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • РОМАН Молчанов
    )))Мейн-куны Лилии Л...
  • Ольга Стук
    Свершилось!!!Наконец-то!!! Осталось за малым...посмотрим,как нас будут обследовать на современном оборудовании!!!Диагностический ц...
  • Валерий Александрович Проскурнин
    вот если бы еще немножко рассказать о тех, кто ведет всю работу по поддержанию "жизнедеятельности" ботсада - было бы ...Тимофей Баженов: ...

Международные эксперты высоко оценили систему ДЭГ на выборах в Москве

Международные эксперты высоко оценили систему ДЭГ на выборах в Москве

Специалисты отметили надежность столичной системы онлайн-голосования В ходе онлайн-конференции, которая состоялась накануне в Агентстве Инноваций Москвы, международные эксперты обсудили опыт использования дистанционного электронного голосования.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх