Международные эксперты высоко оценили систему ДЭГ на выборах в Москве

Специалисты отметили надежность столичной системы онлайн-голосования В ходе онлайн-конференции, которая состоялась накануне в Агентстве Инноваций Москвы, международные эксперты обсудили опыт использования дистанционного электронного голосования.
Специалисты отметили надежность столичной системы онлайн-голосования В ходе онлайн-конференции, которая состоялась накануне в Агентстве Инноваций Москвы, международные эксперты обсудили опыт использования дистанционного электронного голосования.
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