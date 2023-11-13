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С начала года в Курской области создали 3205 рабочих мест

<p style="text-align:justify"><strong>Сегодня на оперативном совещании администрации Курской области заместитель губернатора Алексей Смирнов в ходе своего доклада рассказал, что в регионе за январь-октябрь было создано 3205 рабочих мест.

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