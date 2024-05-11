ЦАХАЛ: армия Израиля продолжает ограниченную операцию в Рафахе

Израильские военные продолжают ограниченную по объему и направленности операцию в Рафахе, которая является "ограниченной по объему и направленности", заявил официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари.
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