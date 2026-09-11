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Zero Hedge

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'I Have To Sit With That': Gayle King's Brain Divides By Zero After Holdout Clancy Juror Revealed As Black Man

'I Have To Sit With That': Gayle King's Brain Divides By Zero After Holdout Clancy Juror Revealed As Black Man

'I Have To Sit With That': Gayle King's Brain Divides By Zero After Holdout Clancy Juror Revealed As Black Man After the media spent the last two weeks casting pent up handmaiden feminist energy at the 'male holdout' juror who caused a mistrial in the Lindsay Clancy case, "CBS Mornings" anchor Gayle King had a visible record scratch after one of the karen jurors revealed that the holdout was a black man that the white ladies virtually lynched in the town square of national dialogue for not letting Clancy off the hook for murdering her children.

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