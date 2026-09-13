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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Радулов набрал 1+2 в матче против ЦСКА. У 40-летнего форварда 6 очков в 4 играх сезона

Нападающий «Локомотива» Александр Радулов забил гол и сделал 2 передачи в матче Фонбет Чемпионата КХЛ против ЦСКА (3:2).

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