Андреа Кими Антонелли назвал своего кумира в гонках MercedesЮниор Mercedes Андреа Кими Антонелли назвал своего кумира в автоспорте, а также двух действующих пилотов Формулы 1, за которыми следит с наибольшим интересом.
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