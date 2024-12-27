В Смоленске «Единая Россия» приготовила новогодние подарки для детей из общества инвалидов

По инициативе секретаря регионального отделения «Единой России» Игоря Ляхова больше 150 подарков передадут детям из Смоленска до наступления Нового года Смоленская областная организация инвалидов насчитывает более 25 тысяч человек, порядка 20% - это дети.
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