В России разработали новейшую багги-амфибию для спецназа

Авторами разработки стали специалисты общевойсковой академии ВС РФ ордена Жукова. Они создали проект шестиколёсного мотовездехода, предназначенного для передвижения по труднопроходимой местности, в том числе по воде, сказано на сайте Роспатента.
Авторами разработки стали специалисты общевойсковой академии ВС РФ ордена Жукова. Они создали проект шестиколёсного мотовездехода, предназначенного для передвижения по труднопроходимой местности, в том числе по воде, сказано на сайте Роспатента.
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