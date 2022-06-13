Журнал «Профиль»

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В России разработали новейшую багги-амфибию для спецназа

В России разработали новейшую багги-амфибию для спецназа

Авторами разработки стали специалисты общевойсковой академии ВС РФ ордена Жукова. Они создали проект шестиколёсного мотовездехода, предназначенного для передвижения по труднопроходимой местности, в том числе по воде, сказано на сайте Роспатента.

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