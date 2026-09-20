Артём Дзюба заявил, что может скоро завершить карьеру футболиста

Бывший футболист сборной России и "Зенита" Артем Дзюба готовится к уходу из большого спорта. Лучший бомбардир в истории российского футбола оценил свои шансы продолжить карьеру как "скорее нет, чем да".
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